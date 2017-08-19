Разгул стихии: оккупанты рассказали о последствиях потопа в Крыму

Вчера, 11:33

В Судаке оказались подтопленными 41 дом, в которых проживают в целом 201 человек

Фото: пресс-служба МЧС РФ
Фото: пресс-служба МЧС РФ

В аннексированном Россией Крыму эвакуированы 76 человек, в том числе 23 детей, пострадавших во время схода грязевого потока и подтопления жилых домов в Судаке.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"По состоянию на 2:00 была осуществлена эвакуация 76 человек, из них 23 ребенка, пострадавших от схода грязевого потока и подтопления жилых домов", – доложил представитель МЧС России Сергей Шахов.

Также, по его словам, на 18-м км трассы Грушевка – Судак возле села Дачное произошел "сильный сход водно-грязевого потока" на проезжую часть. В результате инцидента за пределами дороги оказались около 15 машин.

"Автомобили, которые стоят в пробке, были частично затоплены и выведены из строя в результате гидроудара", – говорится в сообщении МЧС.

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На время проведения спасательной операции люди были размещены в местном туристско-оздоровительном комплексе. После этого работники МЧС расчистили проезжую часть "с помощью транспортного оборудования".

Сотрудники МЧС также начали откачивать воду из жилых домов.

Всего в Судаке оказались подтопленными 41 дом, в которых проживают в целом 201 человек, включая 38 детей.

В ликвидации последствий паводков участвовали 159 спасателей и 33 единицы техники. 
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Источник:

РБК-Украина

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