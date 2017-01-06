Ремонт центра столицы Крыма взорвал интернет (фото)

В Крыму разгорается скандал из-за разрекламированного местными "властями" ремонта центра Симферополя. Судя по фото, которое выложили в сети горожане, "реконструкцией" это можно назвать только с большой натяжкой.

"Перепады высоты плитки у ливневок и щели реконструированного центра, ржавые решетки и цветовая гамма уже на слуху. Но над этим идиотизмом я ржал. Это узоры. Оцените", – прокомментировал увиденное один из авторов снимков.