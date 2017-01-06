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Ремонт центра столицы Крыма взорвал интернет (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7860/5_main.1483705398.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/5_tn.1483705398.jpg Крым Пользователи гадают, какими идеями руководствовались рабочие

Ремонт центра столицы Крыма взорвал интернет (фото)

Сегодня, 14:21

Пользователи гадают, какими идеями руководствовались рабочие

В Крыму разгорается скандал из-за разрекламированного местными "властями" ремонта центра Симферополя. Судя по фото, которое выложили в сети горожане, "реконструкцией" это можно назвать только с большой натяжкой.

"Перепады высоты плитки у ливневок и щели реконструированного центра, ржавые решетки и цветовая гамма уже на слуху. Но над этим идиотизмом я ржал. Это узоры. Оцените", – прокомментировал увиденное один из авторов снимков.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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