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РФ внесла Умерова в список террористов http://www.segodnya.ua/img/article/7848/87_main.1483146346.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/87_tn.1483146346.jpg Крым Следователи крымского управления ФСБ России в мае 2016 года возбудили против Умерова уголовное дело

РФ внесла Умерова в список террористов

Сегодня, 03:05

Следователи крымского управления ФСБ России в мае 2016 года возбудили против Умерова уголовное дело

РФ внесла Умерова в список террористов
РФ внесла Умерова в список террористов

Российская Федерация внесла заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова в список террористов, сообщила его дочь Айше Умерова.

"Ильми Умерова включили в список действующих террористов и экстремистов РФ: № 5826. Вот и объяснение вчерашней ситуации с невозможностью выплаты ими же назначенного штрафа за якобы админнарушение (встречу 22 сентября). Дожидаться хотя бы решения своего же суда – не, не слышали". – написала она на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось, следователи крымского управления ФСБ России в мае 2016 года возбудили против Умерова уголовное дело по статье 280.1 УК РФ. По версии правоохранительных органов, в марте замглавы Меджлиса, находясь в Украине, в эфире телеканала АТR публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем позиция И.Умерова была размещена в интернете.

С Умерова взяли подписку о невыезде. Почти месяц он проходил принудительную судебно-психиатрическую экспертизу в Симферополе. Организация Human Rights Watch призвала российские власти освободить Умерова и снять с него обвинения в сепаратизме.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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