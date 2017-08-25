Россия аннексировала 27 тысяч квадратных километров украинской территории

Бетонные блоки, люди с оружием, без железнодорожного и грузового сообщения. 27-м тысяч квадратных километров украинской территории – аннексировала Россия. Уже более трех лет. Несмотря на шквал международного возмущения.

Живописная Ай-Петри, пляжи Ялты, Севастопольская бухта и руины Херсонеса. Десятилетиями полуостров – оставался самым популярным курортом.

Все изменилось три года назад, когда в Крым заехали так называемые зеленые человечки. Российские солдаты захватили парламент и воинские части. Среди них – и рота 25-й днепропетровской воздушно десантной бригады.

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Ехали – на учебу, а попали – в окружение, вспоминает Евгений Колупаев.

Сдаваться десантники отказались, еще и пригрозили открыть огонь. Несколько недель находились под прицелом российских снайперов, спали по три часа в сутки.

"Рассматривал много вариантов, вплоть до того, что вывод из рабочего состояния методом подрыва, подпал данной техники. И это было им озвучено. На что они сильно удивились", – рассказывает Палас Николай, заместитель командира 25 отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.

Игру на нервах выиграла 25 бригада. Выходили – с техникой. А оружие – держали наготове.

Сегодня полковник Палас на полигоне. Руководит учениями. Говорит, после Крыма и АТО – жизнь бригады – изменилось кардинально.

Пока десантники мечтают о возвращении в украинский Крым, Россия нашпиговывают полуостров военной техникой. Ракеты, новейшее оружие, дивизии спецназа. Курорт превратился в угрозу для всей Европы.

Россия запугивает не только соседние страны, но и крымчан, нелояльных к новой власти.

Обыски в домах крымских татар и проукраинских активистов, аресты и суды. В сепаратизме российские власти обвиняет журналиста Николая Семену.

На 15 лет осудили татарина Руслана Зейтуллаева. За участие в исламской организации.

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Подобных дел – более трех десятков. Продолжаются суды над членами Меджлиса.

Репрессии, ракеты и спецназ. Не самый лучший путеводитель для туристов. Уроженец полуострова и бывший министр курортов вспоминает – в сложные 90-е Крым принимал до двух с половиной миллионов туристов ежегодно. А больше всего – 6 млн. – приехало за два года до аннексии.

Лиев не был на полуострове три года. Въезд туда – ему запрещен. Но мужчина, как и тысячи других крымчан -переселенцев, верит – он вернется на родину.

Ранее сообщалось, что более полутора миллионов украинский отмечают День Независимости в чужих домах. Это переселенцы с Донбасса и Крыма. За три года обустроиться на новом месте удалось не всем, и некоторые возвращается на неподконтрольные Украине территории.