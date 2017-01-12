Россия может отправить призывников из Крыма в любой регион

До начала этого года действовало правило, согласно которому крымчане проходили службу в войсках РФ, но на территории оккупированного Крыма

Призывники Крыма с 2017 года начнут служить в российских регионах, начиная с весеннего призыва. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных сил России генерал-полковник Василий Тонкошкуров, передает "РИА Новости".

"Граждане, призванные с территории Крыма, направлялись для прохождения военной службы в соединения и воинские части в границах полуострова, однако эти ограничения действовали только до 1 января 2017 года", – рассказал представитель Генштаба РФ

Как сообщил Тонкошкуров, начиная с текущего года, крымчане будут направляться для прохождения военной службы в соединения и воинские части, расположенные в регионах России в зависимости от потребности российских войск.

По его словам, призыв в российскую армию в оккупированном Крыму и Севастополе проводится уже два года.

Как сообщалось, один из зенитно-ракетных полков на территории оккупированного Крыма перевооружился системами ПВО С-400 "Триумф". Отмечается, что новые ракеты на сотни километров перекрывает уже существующую систему противовоздушной обороны.