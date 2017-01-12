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Россия может отправить призывников из Крыма в любой регион http://www.segodnya.ua/img/article/7875/81_main.1484218591.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/81_tn.1484218591.jpg Крым До начала этого года действовало правило, согласно которому крымчане проходили службу в войсках РФ, но на территории оккупированного Крыма

Россия может отправить призывников из Крыма в любой регион

Сегодня, 12:56

До начала этого года действовало правило, согласно которому крымчане проходили службу в войсках РФ, но на территории оккупированного Крыма

Крымские призывники могут отправиться в любой регион России. Фото: topwar.ru
Крымские призывники могут отправиться в любой регион России. Фото: topwar.ru

Призывники Крыма с 2017 года начнут служить в российских регионах, начиная с весеннего призыва. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных сил России генерал-полковник Василий Тонкошкуров, передает "РИА Новости".

"Граждане, призванные с территории Крыма, направлялись для прохождения военной службы в соединения и воинские части в границах полуострова, однако эти ограничения действовали только до 1 января 2017 года", – рассказал представитель Генштаба РФ

Как сообщил Тонкошкуров, начиная с текущего года, крымчане будут направляться для прохождения военной службы в соединения и воинские части, расположенные в регионах России в зависимости от потребности российских войск.

По его словам, призыв в российскую армию в оккупированном Крыму и Севастополе проводится уже два года.

Как сообщалось, один из зенитно-ракетных полков на территории оккупированного Крыма перевооружился системами ПВО С-400 "Триумф". Отмечается, что новые ракеты на сотни километров перекрывает уже существующую систему противовоздушной обороны.
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