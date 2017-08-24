Россияне оставили Крым без украинских продуктов

Сегодня, 11:44

Еду ищут в сумках и чемоданах едущих на полуостров

Крымчан оставили без украинской еды. Фото: likar.info
Крымчан оставили без украинской еды. Фото: likar.info

За минувшую неделю в Крым не пустили 281,9 кг с материковой Украины. Об этом сообщает Россельхознадзор.

"В частности, в ручной клади и багаже граждан было обнаружено: 45,3 кг свинины, 50,7 кг сала, 107,1 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 34,1 кг мяса птицы, 5,9 кг говядины, 30,3 кг продукции пчеловодства и меда, 8,5 кг мяса кролика, 836 яиц", – пояснили в ведомстве.

На основании норм и требований Таможенного союза продукты были возвращены на материк.

Напомним, с начала текущего года в Крым не пустили 7 176,2 кг продуктов с материковой Украины.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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