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Российские военные рассказали, как следят за Крымом http://www.segodnya.ua/img/article/7861/79_main.1483790415.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/79_tn.1483790415.jpg Крым На полуострове установлены специальные системы

Российские военные рассказали, как следят за Крымом

Сегодня, 13:58

На полуострове установлены специальные системы

Россияне следят за Крымом. Фото: AFP
Россияне следят за Крымом. Фото: AFP

Российские военные наладили работу геодезической сети в Крыму. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Эта сеть существенно облегчит привязку к местности не только в военных целях, но и в выполнении работ в проектировании и подготовке к строительству гражданских объектов и инфраструктуры. Проведена работа по топогеодезическому обеспечению, определению и расчету координат аэродромов в Крыму, а также осуществлению полетов беспилотных летательных аппаратов", – пояснили в Минобороны РФ.

Кроме того, добавили в ведомстве, российские военные в Крыму уже получили современную аппаратуру спутниковой навигации, в том числе ГЛОНАСС и GPS "Орион", позволяющих "определить координаты, а также скорость движения пользователя в любой точке земного шара с точностью не более 10 метров".

Также на полуостров доставлен подвижный навигационный комплекс ПНГК-1 на базе автомобиля КамАЗ, предназначенный для оперативного определения координат и высот точек местности как в движении транспортного средства, так и на месте с высокой точностью — до 1 метра.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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