Российские военные устроили массовую драку в Крыму
Инцидент произошел на севере оккупированного полуострова
В оккупированном Крыму продолжаются случаи бесчинств и противоправных действий российских военнослужащих в отношении гражданского населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным ведомства, 30 января в одном из кафе Армянска произошла массовая драка с участием 27 военнослужащих 106-й воздушной дивизии ВС РФ, которые самовольно покинули расположение полевого лагеря, и местными жителями.
"Инцидент был спровоцирован российскими военнослужащими в состоянии алкогольного опьянения, которые грубо обращались с обслуживающим персоналом заведения и унижали посетителей татарской национальности", – пояснили в разведке.
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