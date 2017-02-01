Российские военные устроили массовую драку в Крыму

В оккупированном Крыму продолжаются случаи бесчинств и противоправных действий российских военнослужащих в отношении гражданского населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, 30 января в одном из кафе Армянска произошла массовая драка с участием 27 военнослужащих 106-й воздушной дивизии ВС РФ, которые самовольно покинули расположение полевого лагеря, и местными жителями.

"Инцидент был спровоцирован российскими военнослужащими в состоянии алкогольного опьянения, которые грубо обращались с обслуживающим персоналом заведения и унижали посетителей татарской национальности", – пояснили в разведке.