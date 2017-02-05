Российские военные в Крыму занялись шантажом населения

Российские военные в оккупированном Крыму пытаются замять массовую драку между тульскими десантниками и местным населением крымскотатарского происхождения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, отметили в ведомстве, российскими правоохранительными органами в авральном режиме проводятся следственные действия с целью назначения виновных.

"Одновременно российским командованием проводится работа с пострадавшими местными жителями с целью изменения их показаний, в том числе путем подкупа и шантажа свидетелей и потерпевших", – пояснили в разведке.

Напомним, российские военные устроили массовую драку в Крыму.