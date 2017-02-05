Российские военные в Крыму занялись шантажом населения
На местных жителей оказывается различного рода давление
Российские военные в оккупированном Крыму пытаются замять массовую драку между тульскими десантниками и местным населением крымскотатарского происхождения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В частности, отметили в ведомстве, российскими правоохранительными органами в авральном режиме проводятся следственные действия с целью назначения виновных.
"Одновременно российским командованием проводится работа с пострадавшими местными жителями с целью изменения их показаний, в том числе путем подкупа и шантажа свидетелей и потерпевших", – пояснили в разведке.
Напомним, российские военные устроили массовую драку в Крыму.
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