Российские военные в Крыму занялись шантажом населения

Сегодня, 15:18

На местных жителей оказывается различного рода давление

Россияне занялись шантажом. Фото: grim.com.ru
Россияне занялись шантажом. Фото: grim.com.ru

Российские военные в оккупированном Крыму пытаются замять массовую драку между тульскими десантниками и местным населением крымскотатарского происхождения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, отметили в ведомстве, российскими правоохранительными органами в авральном режиме проводятся следственные действия с целью назначения виновных.

"Одновременно российским командованием проводится работа с пострадавшими местными жителями с целью изменения их показаний, в том числе путем подкупа и шантажа свидетелей и потерпевших", – пояснили в разведке.

Напомним, российские военные устроили массовую драку в Крыму.
работа, Крым, шантаж, драка, рф, свидетели, вс рф

Вы сейчас просматриваете новость "Российские военные в Крыму занялись шантажом населения". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Депутат набросился на копа. Фото: podrobnosti.ua

На блокпосте в Донбассе депутат ударил полицейского

Сегодня, 14:41

Народный "избранник" принимал участие в блокаде железнодорожных путей в Бахмуте

Мир

Политолог Лилия Шевцова. Фото: Радио Свобода

В РФ рассказали об опасности политики Трампа для Кремля

Сегодня, 14:24

Шевцова убеждена, что лозунг "Америка прежде всего" означает не политику изоляционизма, а воинственного национализма, где нет места равноправия с РФ 

Политика

Шон Спайсер. Фото: AFP

В Администрации Трампа четко заявили: Россия оккупировала Крым

Вчера, 14:29

Постпред США при ООН четко выразила опасения Белого дома

Крым

В России показали, как Крымский мост строят в море

3 Февраля, 14:31

Рабочие сооружают пролеты между опорами конструкции

Политика

Надежда Савченко. Фото: Facebook

Савченко заявляет, что придумала, как вернуть Крым и Донбасс

3 Февраля, 09:48

В то же время нардеп отмечает, что для реализации своего плана у нее слишком мало полномочий

Политика

Виталий Чуркин. Фото: ТАСС

Чуркин ответил постпреду США в ООН на заявление по Крыму

3 Февраля, 09:20

Представитель России утверждает, что аннексия полуострова на совести народа, а не Кремля

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования