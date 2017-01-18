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Российский депутат показал экологическую катастрофу в Крыму (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7894/54_main.1484747338.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/54_tn.1484747338.jpg Крым Жители северного региона уже ощутили на себе последствия "обезвоживания"

Российский депутат показал экологическую катастрофу в Крыму (фото)

Сегодня, 15:46

Жители северного региона уже ощутили на себе последствия "обезвоживания"

Такую воду приходится употреблять жителям северного Крыма. Фото: соцсети
Такую воду приходится употреблять жителям северного Крыма. Фото: соцсети

На севере оккупированного Крыма началась экологическая катастрофа. Об этом на своей странице в соцсети рассказал экс-помощник "вице-премьера" Крыма, а ныне депутат одного из райсоветов Москвы Владимир Гарначук. 

"Многие смеялись и не верили что воды на севере Крыма нет и не будет из-за хищнической откачки воды из водоносных слоев и забивки сотен скважин глубиной более 400 метров. Сегодня жители Армянска уже все ощутили последствия этого крымского безводья", – пояснил Гарначук.

В подтверждение своих слов он показал, какая вода течет сейчас в кранах жителей Армянска.

"Оттуда надо срочно переселять людей", – подчеркнул российский депутат.

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Фото: Фейсбук

Напомним, в России предрекли крах курортного сезона в Крыму.
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Вы сейчас просматриваете новость "Российский депутат показал экологическую катастрофу в Крыму (фото)". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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