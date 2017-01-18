Российский депутат показал экологическую катастрофу в Крыму (фото)

На севере оккупированного Крыма началась экологическая катастрофа. Об этом на своей странице в соцсети рассказал экс-помощник "вице-премьера" Крыма, а ныне депутат одного из райсоветов Москвы Владимир Гарначук.

"Многие смеялись и не верили что воды на севере Крыма нет и не будет из-за хищнической откачки воды из водоносных слоев и забивки сотен скважин глубиной более 400 метров. Сегодня жители Армянска уже все ощутили последствия этого крымского безводья", – пояснил Гарначук.

В подтверждение своих слов он показал, какая вода течет сейчас в кранах жителей Армянска.

"Оттуда надо срочно переселять людей", – подчеркнул российский депутат.

Фото: Фейсбук

Напомним, в России предрекли крах курортного сезона в Крыму.