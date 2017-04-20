С российской авиакомпании требуют миллионы за полеты в Крым

Сегодня, 11:40

Иск с требованием выплат выдвинула украинская прокуратура

С россиян требуют миллионы. Фото: avia-simply.ru
С россиян требуют миллионы. Фото: avia-simply.ru

Прокуратура АРК выдвинула иск к российской авиакомпании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"установлено, что российской авиакомпанией вопреки требованиям Конвенции о международной гражданской авиации и Воздушного кодекса Украины не уплачены средства за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации", – пояснили в прокуратуре.

Здесь также подчеркнули, что российская компания продолжает осуществлять ежедневные перелеты в Крым. За это украинское ведомство требует взыскать более 10 миллионов гривен.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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