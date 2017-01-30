Самый высокий водопад Крыма превратился в гигантскую сосульку (фото)
Морозы сковали воды расположенной на ЮБК достопримечательности
В Крыму замерзла одна из главных достопримечательностей Южного берега – водопад Учан-Су. Сейчас творение природы полностью сковано льдом. Как известно, высота водопада составляет порядка 100 метров, а находится он всего в нескольких километрах от Ялты.
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