Сезон "охоты" в Крыму: ФСБ задержала еще одного адвоката (видео)

Сегодня, 10:54

Соратники адвоката говорят, что оккупанты хотят предъявить ему обвинение в экстремизме

Эмиль Курбединов. Фото: Facebook
Эмиль Курбединов. Фото: Facebook

В оккупированном Крыму сотрудники ФСБ задержали адвоката Эмиля Курбединова, у которого также провели дома обыск.

Как сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов, Курбединову оккупанты хотят предъявить обвинение в экстремизме.

"В Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова! Везут в ФСБ. Сезон охоты на адвокатов на полуострове официально открыт. В адвокатском офисе идет обыск. Курбединову в ближайшее время будет предъявлено обвинение в экстремизме и избрана мера пресечения", – написал Полозов.

В свою очередь крымский журналист Антон Наумлюк сообщил, что обыск провели и дома у Курбединова.

"Обыск в адвокатском офисе Эмиля Курбединова. В Железнодорожном райсуде через полчаса ему будет избираться мера пресечения. По всей видимости, уже предъявлено обвинение в экстремизме", – написал журналист.

 

Напомним, вчера, 25 января, в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ задержали адвоката Николая Полозова и отвезли на допрос по делу заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. Спустя несколько часов его отпустили.
видео, Крым, адвокат, ФСБ, обыск, обвинение, Полозов

Вы сейчас просматриваете новость "Сезон "охоты" в Крыму: ФСБ задержала еще одного адвоката (видео)". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Николай Полозов. Фото: Facebook

Полозов о своем задержании: Это похищение

Вчера, 15:29

Стало известно, что адвоката уже отпустили с допроса, куда его привезли сотрудники ФСБ

Политика

Николай Полозов. Фото: Facebook

Вопрос задержания Полозова поднимут в ПАСЕ

Вчера, 15:12

Украинская делегация собирается защитить адвоката и надеется на помощь Парламентской Ассамблеи

Крым

Марк Фейгин. Фото: Facebook

Фейгин пояснил, зачем ФСБ задержала адвоката Полозова

Вчера, 14:56

Адвокат считает, что российские спецслужбы делают все, чтоб Полозов не смог защищать крымских татар

Крым

На границе Крыма поставили напоминание для Путина. Фото: Твиттер

На границе Крыма для Путина поставили напоминание о Гааге

Вчера, 14:13

Неизвестные установили бигборд с обращением к главе РФ

Украина

Дуня Миятович. Фото: OSCE/Micky Kroell

В ОБСЕ заявили о цензуре в СМИ на оккупированных территориях

Вчера, 14:03

Миятович призвала обеспечить свободу слова и безопасность журналистом на оккупированных территориях

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Трамп сможет вести дела с Путиным, если "закроет глаза" на Крым – американский дипломат

24 Января, 13:30

Халилзад отмечает, что у России и США могут быть общие интересы в области безопасности, и российская помощь не помешала бы в решении глобальных вызовов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования