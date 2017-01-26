Сезон "охоты" в Крыму: ФСБ задержала еще одного адвоката (видео)

Соратники адвоката говорят, что оккупанты хотят предъявить ему обвинение в экстремизме

В оккупированном Крыму сотрудники ФСБ задержали адвоката Эмиля Курбединова, у которого также провели дома обыск.

Как сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов, Курбединову оккупанты хотят предъявить обвинение в экстремизме.

"В Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова! Везут в ФСБ. Сезон охоты на адвокатов на полуострове официально открыт. В адвокатском офисе идет обыск. Курбединову в ближайшее время будет предъявлено обвинение в экстремизме и избрана мера пресечения", – написал Полозов.

В свою очередь крымский журналист Антон Наумлюк сообщил, что обыск провели и дома у Курбединова.

"Обыск в адвокатском офисе Эмиля Курбединова. В Железнодорожном райсуде через полчаса ему будет избираться мера пресечения. По всей видимости, уже предъявлено обвинение в экстремизме", – написал журналист.

Напомним, вчера, 25 января, в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ задержали адвоката Николая Полозова и отвезли на допрос по делу заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. Спустя несколько часов его отпустили.