Сирия или "ДНР": соцсети насмешил центр Ялты (фото)
Местные жители поделились снимком разрухи и запустения
Жители Ялты возмущены состоянием центра города. Свои слова горожане подкрепили красноречивым фото.
"Центр города, у концертного зала "Юбилейный", – пояснил автор снимка.
Впрочем, нашлись и те, у кого картина вызвала ироничную реакцию.
"Да это Сирия или "ДНР", – отметили пользователи, выразив мнение, что место уже давно зарезервировано строительной компанией, принадлежащей главе так называемого "госсовета" Владимиру Константинову.
Центр Ялты сегодня. Фото: соцсети
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