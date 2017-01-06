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Сирия или "ДНР": соцсети насмешил центр Ялты (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7859/42_main.1483692248.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/42_tn.1483692248.jpg Крым Местные жители поделились снимком разрухи и запустения

Сирия или "ДНР": соцсети насмешил центр Ялты (фото)

Сегодня, 10:42

Местные жители поделились снимком разрухи и запустения

Руины в центре Ялты. Фото: соцсети
Руины в центре Ялты. Фото: соцсети

Жители Ялты возмущены состоянием центра города. Свои слова горожане подкрепили красноречивым фото.

"Центр города, у концертного зала "Юбилейный", – пояснил автор снимка.

Впрочем, нашлись и те, у кого картина вызвала ироничную реакцию.

"Да это Сирия или "ДНР", – отметили пользователи, выразив мнение, что место уже давно зарезервировано строительной компанией, принадлежащей главе так называемого "госсовета" Владимиру Константинову.

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Центр Ялты сегодня. Фото: соцсети
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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