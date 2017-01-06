Сирия или "ДНР": соцсети насмешил центр Ялты (фото)

Жители Ялты возмущены состоянием центра города. Свои слова горожане подкрепили красноречивым фото.

"Центр города, у концертного зала "Юбилейный", – пояснил автор снимка.

Впрочем, нашлись и те, у кого картина вызвала ироничную реакцию.

"Да это Сирия или "ДНР", – отметили пользователи, выразив мнение, что место уже давно зарезервировано строительной компанией, принадлежащей главе так называемого "госсовета" Владимиру Константинову.

Центр Ялты сегодня. Фото: соцсети