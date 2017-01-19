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Среди российский военных в Крыму процветают пьянство и "белая горячка" http://www.segodnya.ua/img/article/7896/88_main.1484815733.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/88_tn.1484815733.jpg Крым Командиры пытаются всячески скрыть

Среди российский военных в Крыму процветают пьянство и "белая горячка"

Сегодня, 10:46

Командиры пытаются всячески скрыть

Россияне в Крыму пьют и дебоширят. Фото: moi-portal.ru
Россияне в Крыму пьют и дебоширят. Фото: moi-portal.ru

В рядах российских войск на временно оккупированной территории Крыма фиксируются случаи грубого нарушения воинской дисциплины, злоупотребления спиртными напитками и столкновения с местным населением. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, 16 января в размещение базового лагеря батальонной тактической группы (БТГр) из состава 51 парашютно десантного полка ВС РФ прибыл заместитель начальника Управления военной полиции Симферополя с целью выяснения обстоятельств участия военнослужащих подразделения в недавней драке с гражданскими лицами.

"Командование БТГр пыталось скрыть факт драки и всячески препятствовало работе представителям военной полиции. Для профилактики и лечения случаев "белой горячки" и алкогольной интоксикации медицинской службой базового лагеря БТГр приобретено большое количество лекарств в т.ч. антидепрессивного действия и гепатопротекторов", – отметили в разведке.

Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций. По мнению Георгия Туки, максимум освобождение Донбасса может затянуться до середины 2018 года.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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