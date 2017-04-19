Стали известны подробности кораблекрушения у берегов Крыма

Сегодня, 09:55

Судно под панамским флагом направлялось в Турцию

На борту находились 12 человек. Фото: eadaily.com
На борту находились 12 человек. Фото: eadaily.com

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения в акватории Черного моря сухогруза "Герои Арсенала". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Следкома, в 3.30 утра по неизвестной пока причине потерпел крушение и затонул сухогруз "Герои Арсенала".

"Сухогруз под флагом Панамы следовал из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно. В районе затопления работают спасательные службы. В настоящее время спасены несколько членов экипажа. Следователями проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается", – пояснили в Следкоме.

Напомним, у берегов Крыма затонул сухогруз с украинцами.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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