Стало известно, что отпугивает россиян от Крыма

В этом году среди российских туристов больше всего упал спрос на санаторно-курортное лечение в Крыму. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ по итогам опроса экспертов рынка.

В частности, основными причинами этого стали рост цен и "открытие Турции".

"В Крыму, если туристы целенаправленно едут в санатории для получения определенного лечения, средняя продолжительность пребывания составляет около 14 дней. В мае минимальная сумма на размещение в санаториях и пансионатах Крыма составляет порядка 1250 рублей в сутки на человека", – говорят в АТОР.

Напомним, жители Крыма написали гневное обращение к "властям".