Стало известно, что отпугивает россиян от Крыма

Сегодня, 14:51

Эксперты туротрасли назвали несколько факторов

Россиян отпугнули цены. Фото: И. Варламов
Россиян отпугнули цены. Фото: И. Варламов

В этом году среди российских туристов больше всего упал спрос на санаторно-курортное лечение в Крыму. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ по итогам опроса экспертов рынка.

В частности, основными причинами этого стали рост цен и "открытие Турции".

"В Крыму, если туристы целенаправленно едут в санатории для получения определенного лечения, средняя продолжительность пребывания составляет около 14 дней. В мае минимальная сумма на размещение в санаториях и пансионатах Крыма составляет порядка 1250 рублей в сутки на человека", – говорят в АТОР.

Напомним, жители Крыма написали гневное обращение к "властям".
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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