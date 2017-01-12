Стало известно, сколько крымчан забрали в российскую армию

Осенний призыв на военную службу в оккупированном Крыму проведен успешно. Об этом сообщил "вице-премьер" Игорь Михайличенко.

По его словам, к местам прохождения военной службы осенью 2016 года направлено 1 480 человек.

"При этом, всего за 2015 – 2016 года в соединения и воинские части Южного военного округа и войск национальной гвардии Российской Федерации, дислоцированные на территории полуострова, направлено более 4 000 крымчан. Из них более 900 человек уже стали военно-морскими специалистами, почти 300 человек прошли военную подготовку в воинских частях противовоздушной обороны, а также в авиационно-технических подразделениях", – пояснил Михайличенко.

Напомним, Россия может отправить призывников из Крыма в любой регион.