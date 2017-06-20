Стало известно, сколько украинцев собираются на отдых в оккупированный Крым: опрос

Сегодня, 06:28

На первом месте по популярности, как и год назад, – отдых в Карпатах и других местах Украины

Отдых в оккупированном Крыму планирует 1% украинцев. Фото из открытых источников
Отдых в оккупированном Крыму планирует 1% украинцев. Фото из открытых источников

Отдохнуть в оккупированном Россией Крыму намерен лишь 1% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные 19 июня, – передает "Гордон".

По результатам социсследования, на первом месте по популярности, как и год назад, – отдых в Карпатах и других местах Украины – 10%.

На втором месте – отдых на дачах и загородных домах (8%); к родственникам в деревню планируют ехать 5% опрошенных.

За границу на отдых собираются 3% респондентов.

Как отмечается, на момент проведения опроса информация о предоставлении безвиза Украине со стороны ЕС не оказывала заметного влияния на планы отдохнуть за границей.

Опрос КМИС состоялся 19–28 мая 2017 года. Методом личного интервью опрошены 2040 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме Автономной Республики Крым). В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

20 июня пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что продажи туров в Крым снизились на 30%.

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
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