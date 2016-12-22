Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Телочки и капуста: соцсети высмеяли "губернатора" Крыма (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7820/62_main.1482412578.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/62_tn.1482412578.jpg Крым Снимки из Симферополя дали богатый повод для острот

Телочки и капуста: соцсети высмеяли "губернатора" Крыма (фото)

Сегодня, 15:14

Снимки из Симферополя дали богатый повод для острот

Соцсети высмеяли Аксенова. Фото: 112.ua
Соцсети высмеяли Аксенова. Фото: 112.ua

Сегодня, 22 декабря, у здания так называемого "Госсовета" Крыма прошла презентация богатств Первомайского района. Впрочем, пользователей сети только насмешили появившиеся в сети фото, на которых мероприятие выглядит очень провинциально и попросту смешно. Отдельного внимания удостоился самопровозглашенный "губернатор" Сергей Аксенов.

"Телочки, капуста – пацан пришел к успеху", –  иронизируют комментаторы.

w800h600_1

w800h600

w800h600_3

w800h600_4

w800h600_2

Фото: Крыминформ
фото, Крым, губернатор, аксенов, соцсети, презентация, снимки, мероприятие, высмеяли

Вы сейчас просматриваете новость "Телочки и капуста: соцсети высмеяли "губернатора" Крыма (фото)". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Крым ждут проблемы. Фото: И. Варламов

В России предрекли крах курортного сезона в Крыму

Сегодня, 12:24

Полуостров по многим причинам не сможет быть конкурентноспособным

Мнения

Александр Невзоров. Фото: MR7.RU

Невзоров резко высказался о "Героях России" на фоне событий в Анкаре, на Донбассе и в Крыму

Сегодня, 12:17

По словам российского публициста, убийца посла Карлова только выиграл от того, что произошло, став своеобразной иконой для террористов

Крым

Оккупанты хотят оправдаться в ООН. Фото: пресс-центр ООН

"Крымская делегация" хочет выступить с докладом в ООН

Сегодня, 09:42

Оккупанты готовы предоставить доказательства того, что на полуострове процветает мир и согласие 

Крым

Сергей Аксенов. Фото: Facebook

В оккупированном Крыму отреагировали на резолюцию ООН

Сегодня, 09:26

У международных организаций нет доказательств нарушений прав человека на полуострове, считают местные "власти"

Крым

В Крыму вновь заговорили о дефиците. Фото: И. Варламов

Самый известный курорт Крыма готовится погрузиться в потемки из-за дефицита

Вчера, 15:24

Жителей Ялты призвали экономить электроэнергию

Мир

Турция примет круизные лайнеры из РФ. Фото: abnews.ru

Турция будет принимать круизные лайнеры, которые побывали в Крыму

Вчера, 12:32

Турецкая сторона дала согласие, несмотря на санкции Евросоюза относительно судов, заходящих в Крым

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.