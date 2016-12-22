Телочки и капуста: соцсети высмеяли "губернатора" Крыма (фото)
Снимки из Симферополя дали богатый повод для острот
Сегодня, 22 декабря, у здания так называемого "Госсовета" Крыма прошла презентация богатств Первомайского района. Впрочем, пользователей сети только насмешили появившиеся в сети фото, на которых мероприятие выглядит очень провинциально и попросту смешно. Отдельного внимания удостоился самопровозглашенный "губернатор" Сергей Аксенов.
"Телочки, капуста – пацан пришел к успеху", – иронизируют комментаторы.
Фото: Крыминформ
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