Телочки и капуста: соцсети высмеяли "губернатора" Крыма (фото)

Сегодня, 22 декабря, у здания так называемого "Госсовета" Крыма прошла презентация богатств Первомайского района. Впрочем, пользователей сети только насмешили появившиеся в сети фото, на которых мероприятие выглядит очень провинциально и попросту смешно. Отдельного внимания удостоился самопровозглашенный "губернатор" Сергей Аксенов.

"Телочки, капуста – пацан пришел к успеху", – иронизируют комментаторы.

Фото: Крыминформ