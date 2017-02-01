Террор и запугивание: Турчинов отреагировал на задержания адвокатов в Крыму

Сегодня, 15:21

Кремль пытается лишь защиты неугодных крымчан, которые выступают против аннексии полуострова и российского присутствия, считает секретарь СНБО

ФСБ проводит репрессии в Крыму. Фото: zn.ua
ФСБ проводит репрессии в Крыму. Фото: zn.ua

Террор, запугивание и борьба с "неудобными" людьми в оккупированном Крыму – одни из главных элементов политики Российской Федерации, которая преследует любое проявление несогласия. Об этом написал в Facebook секретарь СНБО Александр Турчинов.

Он считает, что задержание крымского адвоката Эмиля Курбединова связано с тем, что его подзащитных хотят лишить защиты.

"Ведь Эмиль Курбединов – защитник фигурантов ряда политических процессов против инакомыслящих в Крыму, в частности заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, журналиста Николая Семены, фигурантов других сфальсифицированных дел. Российские власти и ее спецслужбы с целью запугивания несогласных с оккупацией Крыма демонстративно нарушают базовые правовые принципы, закрепленные в международном праве", – написал Турчинов.

Напомним, 26 января в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ задержали адвоката Эмиля Курбединова, у которого также провели дома обыск. Стало известно, что оккупанты намерены предъявить ему обвинения в экстремизме.

Также сообщалось, что днем ранее, 25 января, сотрудники ФСБ задержали адвоката Николая Полозова и отвезли на допрос по делу заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. Спустя несколько часов его отпустили.
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Источник:

"Сегодня"

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