"Три дебила – это сила": в Крыму расклеили листовки с Аксеновым, Плотницким и Захарченко (фото)

В Коктебеле и Феодосии неизвестные украинские патриоты расклеили множество листовок с изображением так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова в сообществе лидеров донецких боевиков – Игоря Плотницкого и Александра Захарченко. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Роман Синицын.

Как сообщалось, 16 января главари непризнанных "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли в оккупированный Крым по приглашению Русской общины Крыма, чтобы сделать "ряд политических заявлений" с крымскими "коллегами". В частности, Захарченко сказал: "Мы ждем от 2017 года, что вследствие каких-то украинских вооруженных провокаций произойдет эскалация и "Минск" станет неактуальным. Что создаст предпосылки для вхождения нас в Россию по примеру Крыма уже в 2018 году".

Напомним, Крым был оккупирован войсками России в марте 2014 года. 16 марта на украинском полуострове был проведен "референдум", по итогам которого Российская Федерация аннексировала Крым и Севастополь.