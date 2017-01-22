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"Три дебила – это сила": в Крыму расклеили листовки с Аксеновым, Плотницким и Захарченко (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/27_main.1485038920.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/27_tn.1485038920.jpg Крым На листовках написано "Устроим Донбасс в Крыму"

"Три дебила – это сила": в Крыму расклеили листовки с Аксеновым, Плотницким и Захарченко (фото)

Сегодня, 00:56

На листовках написано "Устроим Донбасс в Крыму"

В Коктебеле и Феодосии неизвестные украинские патриоты расклеили множество листовок с изображением так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова в сообществе лидеров донецких боевиков – Игоря Плотницкого и Александра Захарченко. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Роман Синицын.

Как сообщалось, 16 января главари непризнанных "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли в оккупированный Крым по приглашению Русской общины Крыма, чтобы сделать "ряд политических заявлений" с крымскими "коллегами". В частности, Захарченко сказал: "Мы ждем от 2017 года, что вследствие каких-то украинских вооруженных провокаций произойдет эскалация и "Минск" станет неактуальным. Что создаст предпосылки для вхождения нас в Россию по примеру Крыма уже в 2018 году".

Напомним, Крым был оккупирован войсками России  в марте 2014 года. 16 марта на украинском полуострове был проведен "референдум", по итогам которого Российская Федерация аннексировала Крым и Севастополь.
Крым, аксенов, захарченко, плотницкий

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Автор:

Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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