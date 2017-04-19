У берегов Крыма затонул сухогруз с украинцами

Сегодня, 09:21

На данный момент найден один из 12 членов экипажа

Утонувший сухогруз. Фото: Крыминфор
Утонувший сухогруз. Фото: Крыминфор

В 14 милях от берегов Крыма затонул сухогруз "Герои Арсенала". Об этом сообщают местные спасатели.

Установлено, что судно исчезло с радаров около 4 утра, предварительно успев послать сигнал  "SOS".

"В 05.34 час. был найден и поднят на борт судна "Армада Навигатор" один пострадавший в спасательном жилете с признаками сильного переохлаждения. Ему оказана первая доврачебная помощь", – рассказали спасатели.

Поисковые работы осложняются неблагоприятными погодными условиями – сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с, волнение моря составляет до 4 баллов.

По уточненным данным, на борту судна находилось 12 членов экипажа, среди них 9 граждан Украины, 2 граждан Российской Федерации и 1 гражданин Грузии.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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