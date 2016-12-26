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Украинский омбудсмен смогла встретиться с украинскими политзаключенными в Крыму http://www.segodnya.ua/img/article/7832/27_main.1482760859.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/27_tn.1482760859.jpg Крым Лутковскую вместе с российской коллегой допустили, в том числе, и к заместителю главы Междлиса крымскотатарского народа Чийгозу

Украинский омбудсмен смогла встретиться с украинскими политзаключенными в Крыму

Сегодня, 16:00

Лутковскую вместе с российской коллегой допустили, в том числе, и к заместителю главы Междлиса крымскотатарского народа Чийгозу

Лутковская и Мскалькова посетили политзаключенных в Крыму. Фото: Facebook / Bohdan Kryklyvenko
Лутковская и Мскалькова посетили политзаключенных в Крыму. Фото: Facebook / Bohdan Kryklyvenko

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская и уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова встречаются с узниками, которых удерживают в СИЗО Симферополя. Об этом сообщщил глава офиса украинского омбудсмена Богдан Крикливенко на своей странице в Facebook.

"Мы просили о встрече с 42 лицами, нам предоставили возможность встретиться с тремя, в том числе с Ахтемом Чийгозом", – написал он.

По его словам, Лутковская и Москалькова находятся на территории СИЗО города Симферополь.

Крикливенко подчеркнул, что это официальный визит уполномоченного к своим гражданам.

"Это произошло, мы в Симферополе! После 3 месяцев, и особенно тяжелых двух последних суток нам удалось получить возможность встречи с политическими узниками, которые удерживаются в Крыму, а также теми осужденными, которые обратились с просьбой о передаче их на материковую часть", – написал глава офиса омбудсмена.

Ранее в офисе Лутковской подтвердили, что Москалькова обратилась с просьбой посетить в Николаевском СИЗО двух военных, задержанных на административной границе с Крымом.

Украинская сторона выразила готовность ознакомить ее с Национальным превентивным механизмом (НПМ).

Со своей стороны украинский омбудсмен заявляла о намерении осуществить визит в СИЗО в Симферополе к украинским гражданам.

На днях омбудсмены РФ и Украины договорились о таких визитах.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоз находится в СИЗО около 2 лет. Он обвиняется властями России в организации массовых беспорядков во время митингов под стенами парламента АР Крым 26 февраля 2014 года.

Москалькова намерена посетить в Николаевском СИЗО двух бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Александра Баранова и Максима Одинцова, которые, изменив присяге, перешли на сторону страны-агрессора.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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