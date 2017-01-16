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Украинский суд отправил за решетку предателя из Крыма http://www.segodnya.ua/img/article/7887/33_main.1484579545.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/33_tn.1484579545.jpg Крым Подполковник медицинской службы изменил присяге и перешел на службу России

Украинский суд отправил за решетку предателя из Крыма

Сегодня, 17:10

Подполковник медицинской службы изменил присяге и перешел на службу России

Предателя осудили. Фото: соцсети
Предателя осудили. Фото: соцсети

В Киеве украинского военного-перебежчика осудили за госизмену и дезертирство. Об этом на своей странице в соцсети сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, на скмье подсудимых оказался заместитель начальника Центра подготовки личного состава ВВС и ВМС Украины "Судак", подполковник медицинской службы. После аннексии полуострова мужчина перешел на службу в российскую армию.

"Подполковник получил восемь лет реального лишения свободы. Все предатели получат свое по заслугам", – подчеркнул Матиос.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что оккупированная территория Донбасса и аннексированный Крым, скорее всего, вернутся под контроль украинских властей в 2018 году.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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