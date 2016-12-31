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Умеров обжалует внесение своего имени в список террористов http://www.segodnya.ua/img/article/7850/7_main.1483211025.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/7_tn.1483211025.jpg Крым Решения суда по этому вопросу еще нет, подчеркивает замглавы Меджлиса 

Умеров обжалует внесение своего имени в список террористов

Сегодня, 21:02

Решения суда по этому вопросу еще нет, подчеркивает замглавы Меджлиса 

Фото: Facebook Ильми Умерова
Фото: Facebook Ильми Умерова

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров намерен обжаловать внесение его Росфинмониторингом в список действующих в РФ террористов. Об этом он заявил в эфире "112 Украина".

"Идет следствие, и я нахожусь под подпиской о невыезде, в суд материалы еще не передали, решения суда еще нет, а я уже оказался в списках организации, которая называется "Росфинмониторинг". Они опубликовали около 7 тыс. фамилий людей, которые в РФ признаны действующими террористами и экстремистами. Не дожидаясь решения суда, они уже включили меня в этот список. Но пока никаких действий нет ", – заявил Умеров.

Он также заявил о намерении обжаловать решение о внесении его в этот список.

"Я уже со своим адвокатом проконсультировался, в январе подадим в суд и будем обжаловать это решение. Конечно, мы никаких иллюзий не питаем", – добавил он.

Также он отметил, что в новом году ждет активных действий от руководства Украины по Крыму.

Напомним, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова включили в список действующих террористов и экстремистов Российской Федерации. Ранее, 29 декабря, Умерова заблокировали в банковской системе аннексированного Крыму как экстремиста.
Украина, суд, рф, Ильми Умеров, умеров

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Источник:

УНН

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