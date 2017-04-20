В Крым прибыла делегация из Италии

Отмечается, что всего на Ялтинский форум прибудут более 130 представителей международного бизнеса и 50 государственных деятелей, политиков и общественников из более 40 стран мира

В оккупированный Крым прибыла делегация из Италии. Как сообщает российское издание "РИА Новости", в состав делегации вошли около 50 человек, среди них — представители региональных парламентов и органов власти. Итальянцы примут участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

Отмечается, что всего на форум прибудут более 130 представителей международного бизнеса и 50 государственных деятелей, политиков и общественников из более 40 стран мира. В их числе бизнесмены и политики из Бразилии, Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Кипра, Австрии, Китая, Кореи, Латвии, Монголии, Новой Зеландии, Польши, Палестины, США, Турции, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Японии и других стран.

Ранее МИД Украины призвал предотвратить посещение иностранцами форума в Крыму.