В Крым прибыла делегация из Италии
Отмечается, что всего на Ялтинский форум прибудут более 130 представителей международного бизнеса и 50 государственных деятелей, политиков и общественников из более 40 стран мира
В оккупированный Крым прибыла делегация из Италии. Как сообщает российское издание "РИА Новости", в состав делегации вошли около 50 человек, среди них — представители региональных парламентов и органов власти. Итальянцы примут участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).
Отмечается, что всего на форум прибудут более 130 представителей международного бизнеса и 50 государственных деятелей, политиков и общественников из более 40 стран мира. В их числе бизнесмены и политики из Бразилии, Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Кипра, Австрии, Китая, Кореи, Латвии, Монголии, Новой Зеландии, Польши, Палестины, США, Турции, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Японии и других стран.
Ранее МИД Украины призвал предотвратить посещение иностранцами форума в Крыму.
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