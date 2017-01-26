В крымской колонии взбунтовались зэки

В керченской колонии-поселении взбунтовались заключенные. Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказаний РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в среду, 25 января.

"Пятеро осужденных нанесли порезы лезвием от одноразового станка в знак солидарности с осужденным К., отказавшимся выполнять законные требования администрации, а именно работы по благоустройству территории учреждения", – сообщили в ФСИН.

Сейчас проводится служебная проверка.

Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций. По мнению Георгия Туки, максимум освобождение Донбасса может затянуться до середины 2018 года.