В крымской колонии взбунтовались зэки
В инциденте разбираются российские силовики
В керченской колонии-поселении взбунтовались заключенные. Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказаний РФ.
По данным ведомства, инцидент произошел в среду, 25 января.
"Пятеро осужденных нанесли порезы лезвием от одноразового станка в знак солидарности с осужденным К., отказавшимся выполнять законные требования администрации, а именно работы по благоустройству территории учреждения", – сообщили в ФСИН.
Сейчас проводится служебная проверка.
Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций. По мнению Георгия Туки, максимум освобождение Донбасса может затянуться до середины 2018 года.
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