В крымской колонии взбунтовались зэки

Вчера, 15:06

В инциденте разбираются российские силовики

Заключенные порезали себя. Фото: zhitomir-online.com
Заключенные порезали себя. Фото: zhitomir-online.com

В керченской колонии-поселении взбунтовались заключенные. Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказаний РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в среду, 25 января. 

"Пятеро осужденных нанесли порезы лезвием от одноразового станка в знак солидарности с осужденным К., отказавшимся выполнять законные требования администрации, а именно работы по благоустройству территории учреждения", – сообщили в ФСИН.

Сейчас проводится служебная проверка.

Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций. По мнению Георгия Туки, максимум освобождение Донбасса может затянуться до середины 2018 года.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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