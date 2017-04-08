В Крыму десантировался российский спецназ

8 Апреля 2017, 14:22

На специальных полигонах спецназовцы провели поиск, обнаружение и передачу координат целей условного противника для нанесения удара штурмовой авиации

Российский десант высадился в оккупированном Крыму. Фото: из открытых источников
Российский десант высадился в оккупированном Крыму. Фото: из открытых источников

В России началась активная фаза командно-штабных учений на местности с соединением специального назначения Южного военного округа, в том числе и на территории оккупированного Крыма.

"По плану учения специального назначения смешанным способом (автомобильной колонной на бронеавтомобилях Тайфун и Тигр, а также совершив десантирование парашютным способом с самолетов военно-транспортной авиации) доставлены в районы выполнения задач на полигоны Краснодарского края и Республики Крым. При этом удаление от пунктов постоянной дислокации составило более 500 км", – сообщил российский полковник Вадим Астафьев.

По его словам, на полигонах спецназовцы провели поиск, обнаружение и передачу координат целей условного противника для нанесения удара штурмовой авиации.
Действия групп непрерывно в режиме реального времени отслеживались подразделениями беспилотных летательных аппаратов.

Всего к учениям привлечено более 450 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц специальной техники.

Напомним, ранее Россия начала учения фронтовой авиации в оккупированном ею Крыму. Были задействованы бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25М и Су-25СМ.
россия, Украина, Крым, спецназ, учения, военные учения

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Источник:

Интерфакс

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