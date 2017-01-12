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В Крыму ФСБ задержала активиста Украинского культурного центра http://www.segodnya.ua/img/article/7875/66_main.1484216984.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/66_tn.1484216984.jpg Крым Виноградов успел сообщить друзьям, что его задержали

В Крыму ФСБ задержала активиста Украинского культурного центра

Сегодня, 12:28

Виноградов успел сообщить друзьям, что его задержали

ФСБ задержала активиста. Фото: atributia.ru
ФСБ задержала активиста. Фото: atributia.ru

Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала в аннексированном Крыму активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова.

Об этом в Facebook сообщил основатель Украинского культурного центра в Симферополе Леонид Кузьмин.

"Сегодня утром ФСБ задержала активиста УКЦ Андрея Виноградова", – написал Кузьмин.

По информации Центра информации о правах человека, он успел сообщить друзьям по телефону о задержании до того, как с ним пропала связь.

Ранее сообщалось, что российские пограничники задержали украинца на пропускном пункте Перекоп на админгранице с оккупированным Крымом. Как утверждают российские пограничники, он изменил фамилию для попытки въезда на полуостров.

А 5 января сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками задержали гражданина России, который организовал канал перемещения нелегалов через государственную границу Украины.

10 ноября 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании в Севастополе планировавших теракты "украинских диверсантов". В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что информация о задержании в Севастополе якобы участников диверсионно-террористической группы ведомства – фейк.
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Источник:

"Сегодня"

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