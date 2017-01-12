В Крыму ФСБ задержала активиста Украинского культурного центра

Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала в аннексированном Крыму активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова.

Об этом в Facebook сообщил основатель Украинского культурного центра в Симферополе Леонид Кузьмин.

"Сегодня утром ФСБ задержала активиста УКЦ Андрея Виноградова", – написал Кузьмин.

По информации Центра информации о правах человека, он успел сообщить друзьям по телефону о задержании до того, как с ним пропала связь.

Ранее сообщалось, что российские пограничники задержали украинца на пропускном пункте Перекоп на админгранице с оккупированным Крымом. Как утверждают российские пограничники, он изменил фамилию для попытки въезда на полуостров.

А 5 января сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками задержали гражданина России, который организовал канал перемещения нелегалов через государственную границу Украины.

10 ноября 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании в Севастополе планировавших теракты "украинских диверсантов". В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что информация о задержании в Севастополе якобы участников диверсионно-террористической группы ведомства – фейк.