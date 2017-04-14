В Крыму коммунальщиков посадили в мусорные баки

Сегодня, 12:42

Странную картину запечатлели жители столицы полуострова

Коммунальщиков отправили в мусорку. Фото: liveinternet.ru
Коммунальщиков отправили в мусорку. Фото: liveinternet.ru

Жители Симферополя стали свидетелями необычной картины. В частности, на одной из улиц запечатлели работу крана, к которому был прикреплен мусорный бак. В нем находился коммунальщик, но причина появления такой конструкции осталась неизвестной.

kommunalshhik

Фото: КИА
фото, Крым, Симферополь, жители, мусорный бак, посадили

Вы сейчас просматриваете новость "В Крыму коммунальщиков посадили в мусорные баки". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Оккупанты завязли в Крыму. Фото: архив

Турчинов объяснил, почему Донбасс не потеряли, как Крым

Сегодня, 12:39

Захват полуострова задержал оккупантов, и блицкрига России в Украине не получилось, считает секретарь СНБО

Крым

В аннексированном Крыму прошли обыски крымских татар

Вчера, 18:42

Свидетели говорят, что всего задержали шесть человек, а одного силовики избили палками 

Крым

В Крым не пускают украинскую еду. Фото: politnavigator.net

В России рассказали, какую украинскую еду не пустили в Крым

Вчера, 14:56

Внимание российских чиновников также привлекли домашние животные

Мир

Россиянам не разрешили выставлять украденное у Украины вино. Фото: Facebook

В МИД РФ отреагировали на запрет крымских вин на выставке в Италии

Вчера, 13:12

Захарова традиционно обвинила во всем Киев, а также в недоумении от бездействия итальянских властей

Мир

Виталий Портников. Фото: facebook.com/portnikov

Портников сравнил действия Путина в Крыму и Трампа в Сирии

Вчера, 11:56

Президенту РФ стоит быть аккуратнее с "китайскими болванчиками", вспомнив про аннексию Крыма

Крым

Госпогранслужба запустила сайт для контроля за въездом в Крым. Фото: пресс-служба ГПСУ

Госпогранслужба создала сайт для информации о лицах, незаконно въехавших в Крым

Вчера, 06:09

Иностранцы, которые нарушили порядок въезда в оккупированный Крым или выезда из него, привлекаются к административной ответственности

Крым

В Крыму растут цены. Фото: games.mail.ru

Стало известно, как жизнь ударила по жителям Крыма

12 Апреля, 16:30

На полуострове вновь растут цены на продукты и услуги

Крым

В Севастополе пьяный мужчина решил использовать ружье в дорожном споре

12 Апреля, 10:09

Мужчина угрожал ружьем водителю автомобиля

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования