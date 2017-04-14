В Крыму коммунальщиков посадили в мусорные баки
Странную картину запечатлели жители столицы полуострова
Жители Симферополя стали свидетелями необычной картины. В частности, на одной из улиц запечатлели работу крана, к которому был прикреплен мусорный бак. В нем находился коммунальщик, но причина появления такой конструкции осталась неизвестной.
Фото: КИА
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