В Крыму львы растерзали мужчину

В известном крымском парке львов "Тайган" погиб работник. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По предварительной информации, инцидент произошел еще 15 января, однако широкую огласку получил лишь несколько дней спустя.

"В подсобном помещении на территории парка львов "Тайган" было обнаружено тело 29-летнего мужчины с телесными повреждениями. По данному факту расследуется уголовное дело по ст. "причинение смерти по неосторожности", – сообщает Следком.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Вместе с тем, местный общественник Илья Большедворов сообщил о том, что на молодого человека напали львы, однако профессиональной медпомощи он не получил.