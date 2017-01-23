Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Крыма
В Крыму львы растерзали мужчину http://www.segodnya.ua/img/article/7908/93_main.1485179504.png http://www.segodnya.ua/img/article/7908/93_tn.1485179504.png Крым Инцидент произошел в сафари-парке "Тайган"

В Крыму львы растерзали мужчину

Сегодня, 15:49

Инцидент произошел в сафари-парке "Тайган"

В Крыму погиб мужчина. Фото: grim.com.ru
В Крыму погиб мужчина. Фото: grim.com.ru

В известном крымском парке львов "Тайган" погиб работник. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По предварительной информации, инцидент произошел еще 15 января, однако широкую огласку получил лишь несколько дней спустя.

"В подсобном помещении на территории парка львов "Тайган" было обнаружено тело 29-летнего мужчины с телесными повреждениями. По данному факту расследуется уголовное дело по ст. "причинение смерти по неосторожности", – сообщает Следком.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Вместе с тем, местный общественник Илья Большедворов сообщил о том, что на молодого человека напали львы, однако профессиональной медпомощи он не получил.

 
Крым, расследование, тело, уголовное дело, львы, преступления, обстоятельства, тайган

Вы сейчас просматриваете новость "В Крыму львы растерзали мужчину". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Авторы:

Степан Сыч, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Фото: ТАСС

СМИ: Видео о задержании украинского «диверсанта» Панова – фейк

13 Августа 2016, 13:50

Видеозапись снималась на протяжении месяца 

Крым

Заур Смирнов Фото: Facebook

"Власти" Крыма снова обвиняют Украину в "терроризме"

4 Сентября 2016, 11:10

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 

Крым

Крымчан хотят защитить от украинских "диверсантов". Фото: news-front.info

Крымчан смогут защитить от "диверсантов" только через два года

1 Сентября 2016, 07:58

"Власти" Крыма разрабатывают систему, обеспечивающую безопасность населения

Крым

<p>Ялта. Фото: gorbolnitca.com</p>

Путин присоединил аннексированный Крым к Южному федеральному округу

28 Июля 2016, 15:25

Президент РФ объединил Южный и "Крымский" федеральные округа

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.