В Крыму люди оказались переносчиками чумы

Эпизоотическая ситуация в Крыму остается достаточно сложной, сохраняется угроза дальнейшего распространения африканской чумы свиней. Об этом сообщает Россельхознадзор.

"В ситуации с АЧС у Крыма есть своя уникальность. Как известно, фактором переноса и поддержания этого вируса являются дикие животные – кабаны. Когда проводится мониторинг дикой фауны вблизи очагов, всегда выявляются положительно реагирующие кабаны. В случае с Крымом было исследовано больше тысячи проб, и геном вируса не был обнаружен. Это говорит, что фактор переноса – люди", – подчеркнули в Россельхознадзоре.

По предварительной информации, это связанно с тем, что собственники свиней не сообщают в ветеринарные службы о наличии у них животных.

Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций. По мнению Георгия Туки, максимум освобождение Донбасса может затянуться до середины 2018 года.