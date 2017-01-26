В Крыму люди оказались переносчиками чумы

Вчера, 15:51

Эпизоотическая ситуация на полуострове остается достаточно сложной

В Крыму свирепствует АЧС. Фото: gloss.ua
В Крыму свирепствует АЧС. Фото: gloss.ua

Эпизоотическая ситуация в Крыму остается достаточно сложной, сохраняется угроза дальнейшего распространения африканской чумы свиней. Об этом сообщает Россельхознадзор.

"В ситуации с АЧС у Крыма есть своя уникальность. Как известно, фактором переноса и поддержания этого вируса являются дикие животные – кабаны. Когда проводится мониторинг дикой фауны вблизи очагов, всегда выявляются положительно реагирующие кабаны. В случае с Крымом было исследовано больше тысячи проб, и геном вируса не был обнаружен. Это говорит, что фактор переноса – люди", – подчеркнули в Россельхознадзоре.

По предварительной информации, это связанно с тем, что собственники свиней не сообщают в ветеринарные службы о наличии у них животных. 

Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций. По мнению Георгия Туки, максимум освобождение Донбасса может затянуться до середины 2018 года.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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