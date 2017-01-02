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В Крыму нашли миллионы туристов и похвастались "своими" украинцами http://www.segodnya.ua/img/article/7847/26_main.1483103969.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/26_tn.1483103969.jpg Крым Пока на полуострове считают, в России пророчат провал следующему курортному сезону

В Крыму нашли миллионы туристов и похвастались "своими" украинцами

Сегодня, 02:03

Пока на полуострове считают, в России пророчат провал следующему курортному сезону

В Крыму нашли миллионы туристов.
В Крыму нашли миллионы туристов.

В 2016 году в Крыму отдохнули 5,5 млн туристов. Об этом заявили самопровозглашенные "власти" полуострова. 

По их информации, больше всего гостей отдохнули на Южном берегу Крыма – 46% от общего количества туристов, на Западном побережье Крыма – 31%. Кроме того, заверили т.н. "власти", из общего количества курортников более 1,9 млн человек – это иностранцы, большую часть которых составили украинцы.

Примечательно, что в России не разделяют оптимизма крымских "чиновников". Так, экс-помощник "вице-премьера" Крыма, а ныне депутат одного из райсоветов Москвы Владимир Гарначук. уже заявил о том, что сезон 2017 года в Крыму будет провален. 

"Авиакомпании еще больше поднимут цены на билеты, крымское жулье у моря уже подняло цены на 50-70% в сезон на номера в санаториях и пансионатах. Море продолжают закрывать. Пляжи платные. Ради чего ехать в Крым, при альтернативе в виде Турции?", – констатирует Гарначук.

Напомним, блогер показал "дорогу смерти" в Крыму.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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