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В Крыму нашли замену Няше Поклонской http://www.segodnya.ua/img/article/7839/28_main.1482928123.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/28_tn.1482928123.jpg Крым Олег Камшилов назначен новым "прокурором" оккупированного Крыма

В Крыму нашли замену Няше Поклонской

Сегодня, 14:27

Олег Камшилов назначен новым "прокурором" оккупированного Крыма

Олег Камшилов. Фото: ТАСС
Олег Камшилов. Фото: ТАСС

Новым "прокурором" аннексированного Россией Крыма стал Олег Камшилов. Такое решение принял "госсовет республики" в среду, 28 декабря, пишет российский "Интерфакс".

Кандидатуру Камшилова, который до этого был первым заместителем прокурора Москвы, предложил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Камшилов работал в прокуратуре Омской области и Красноярского края РФ. На посту первого зампрокурора Москвы он курировал надзор за соблюдением федерального законодательства и взаимодействие с органами власти Москвы.

Напомним, что Наталья "Няша" Поклонская была назначена "прокурором" аннексированного Крыма в 2014 году. А в сентябре 2016 года она была нелегитимно избрана "депутатом" Госдумы РФ.
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