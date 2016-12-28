В Крыму нашли замену Няше Поклонской

Новым "прокурором" аннексированного Россией Крыма стал Олег Камшилов. Такое решение принял "госсовет республики" в среду, 28 декабря, пишет российский "Интерфакс".

Кандидатуру Камшилова, который до этого был первым заместителем прокурора Москвы, предложил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Камшилов работал в прокуратуре Омской области и Красноярского края РФ. На посту первого зампрокурора Москвы он курировал надзор за соблюдением федерального законодательства и взаимодействие с органами власти Москвы.

Напомним, что Наталья "Няша" Поклонская была назначена "прокурором" аннексированного Крыма в 2014 году. А в сентябре 2016 года она была нелегитимно избрана "депутатом" Госдумы РФ.