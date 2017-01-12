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В Крыму не справились с одной из главных проблем http://www.segodnya.ua/img/article/7876/68_main.1484228152.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/68_tn.1484228152.jpg Крым Избежать очередей в больницах и поликлиниках так и не удалось

В Крыму не справились с одной из главных проблем

Сегодня, 15:33

Избежать очередей в больницах и поликлиниках так и не удалось

В Крыму не решили главные проблемы. Фото: И. Варламов
В Крыму не решили главные проблемы. Фото: И. Варламов

В оккупированном Крыму так и не решен наиболее острый вопрос в сфере здравоохранения – проблема очередей в медицинских учреждениях. Об этом заявил самопровозглашенный "губернатор" Сергей Аксенов.

"Несмотря на то, что за 2017 год планируется полностью перейти на электронную систему, что облегчит труд врачей и медсестер, необходимо также обеспечить крымские больницы должным уровнем комфорта. Если человек находится в очереди, то ему, по крайней мере, должно быть удобно. Недопустимо, когда пожилой человек ожидает своей очереди на ногах по 3-4 часа", – констатировал Аксенов.

Кроме того, добавил он, до сих пор не обеспечена максимальная доступность в медучреждения людям с ограниченными возможностями. 

Напомним, Россия может отправить призывников из Крыма в любой регион.
Крым, больницы, проблемы, очереди, проблема, медучреждения

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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