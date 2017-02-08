В Крыму российских военных приучают к нищете
Разведка рассказала о нарастающем недовольстве
Среди личного состава ВС РФ в Крыму наблюдается снижение морально-психологического состояния. Как установило Главное управление разведки Минобороны Украины, это связано с неудовлетворительным финансовым и материальным обеспечением.
"Личный состав 810 отдельной бригады морской пехоты (Севастополь) Черноморского флота ВС РФ, который проходит подготовку к боевым действиям на территории Сирии, вынужден тратить собственные средства для оборудования мест проживания на полигоне", – пояснили в ведомстве.
При этом, отметили разведчики, россияне выражают возмущение невыплатой денежного обеспечения за выполнение задач за рубежом.
Напомним, суд арестовал четыре захваченные Россией буровые платформы "Черноморнефтегаза".
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