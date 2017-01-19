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В Крыму шторм покалечил любителей позировать у моря (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7897/97_main.1484827661.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/97_tn.1484827661.jpg Крым Два молодых человека упали с высоты в несколько метров

В Крыму шторм покалечил любителей позировать у моря (видео)

Сегодня, 14:05

Два молодых человека упали с высоты в несколько метров

Молодые люди стали жертвой шторма. Фото: nastol.com.ua
Молодые люди стали жертвой шторма. Фото: nastol.com.ua

В Ялте два парня упали с высоты на бетонную набережную. По предварительной информации, инцидент произошел во время "фотосессии" на фоне шторма, которую молодые люди проводили на скользком от морских брызг парапете. На попавшем в сеть видео можно заметить, как лежащих без движения людей оттаскивают от набегавших волн случайные прохожие.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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