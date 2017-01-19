В Крыму шторм покалечил любителей позировать у моря (видео)
Два молодых человека упали с высоты в несколько метров
В Ялте два парня упали с высоты на бетонную набережную. По предварительной информации, инцидент произошел во время "фотосессии" на фоне шторма, которую молодые люди проводили на скользком от морских брызг парапете. На попавшем в сеть видео можно заметить, как лежащих без движения людей оттаскивают от набегавших волн случайные прохожие.
Вы сейчас просматриваете новость "В Крыму шторм покалечил любителей позировать у моря (видео)". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии