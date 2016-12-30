В Крыму установили памятник "народным ополченцам" (фото)

Сегодня, 30 декабря, в Симферополе открыли памятник так называемому "народному ополчению "Всех времен". Инициатором установки выступили самопровозглашенные "власти" полуострова.

"Крым меняется, а открытие памятника – яркое тому подтверждение. Мы отдаем дань памяти людям, которые олицетворяют собой народное ополчение", – заявил глава т.н. "госсовета" Владимир Константинов.

Напомним, тем временем крымский мост оставит без земли десятки жителей полуострова - участки принудительно выкупят.