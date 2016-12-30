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В Крыму установили памятник "народным ополченцам" (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7847/19_main.1483102331.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/19_tn.1483102331.jpg Крым Монумент появился в центре столицы полуострова

В Крыму установили памятник "народным ополченцам" (фото)

Сегодня, 19:16

Монумент появился в центре столицы полуострова

Сегодня, 30 декабря, в Симферополе открыли памятник так называемому "народному ополчению "Всех времен". Инициатором установки выступили самопровозглашенные "власти" полуострова.

"Крым меняется, а открытие памятника – яркое тому подтверждение. Мы отдаем дань памяти людям, которые олицетворяют собой народное ополчение", – заявил глава т.н. "госсовета" Владимир Константинов.

Напомним, тем временем крымский мост оставит без земли десятки жителей полуострова - участки принудительно выкупят.
фото, Крым, Симферополь, памятник, открытие, ополчение

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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