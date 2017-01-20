В Крыму устраивают заслоны против еды из России

В оккупированный Крым из России везут продукты сомнительного качества, которые выдают за нормальные. Об этом заявил самопровозглашенный "губернатор" полуострова Сергей Аксенов.

"Необходимо не допустить продажи продукции, которая содержит пальмовое масло. Эта продукция должна соответствующим образом сертифицироваться и маркироваться. Необходимо указывать, что это не молоко, а молочный напиток и так далее", – пояснил Аксенов.

Впрочем, признал он, даже такая контрафактная продукция убивает крымского производителя, который не может конкурировать с ней по ценам.

"Направил обращение в Россельхознадзор. Надо ввести пост на Керченской паромной переправе, который сможет там же на переправе брать пробы и определять, что это – молоко или молочный напиток", – заключил Аксенов.

Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций. По мнению Георгия Туки, максимум освобождение Донбасса может затянуться до середины 2018 года.