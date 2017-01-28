В Крыму заметили колонну российской военной техники (фото)

Сегодня, 17:03

Колонна заехала со стороны Николаевки, в ней было несколько бронетранспортеров и много грузовых машин

В оккупированном Симферополе по улицам города проехала колонна российской военной техники. Об этом сообщает Центр информации о правах человека в Крыму.

Сообщается, что в колонне было несколько бронетранспортеров и много грузовых машин.

"Вечером в пятницу в Симферополь заехала колонна военной техники, в которой было, как минимум, пять бронетранспортеров и не менее десятка грузовых машин. Колонна заехала со стороны трассы на Николаевку и проехала по улице Героев Сталинграда через многонаселенный спальный район. Военных сопровождали машины ГАИ, требуя от автомобилистов освободить левую полосу движения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 50 км от границы с Украиной в Ростовской области Российской Федерации в районе формирования мотострелковой дивизии численностью в 10,5 тыс. военных вооруженных сил РФ выявлено много артиллерии.
Крым, Симферополь, военная техника, колонна, оккупанты

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