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В Крыму жена "отдала" мужа бандитам для пыток http://www.segodnya.ua/img/article/7872/79_main.1484141111.png http://www.segodnya.ua/img/article/7872/79_tn.1484141111.png Крым Похитители вымогали у прикованной жертвы миллион

В Крыму жена "отдала" мужа бандитам для пыток

Сегодня, 15:23

Похитители вымогали у прикованной жертвы миллион

Мужчину похитили по заказу жены. Фото: grim.ru
Мужчину похитили по заказу жены. Фото: grim.ru

В Севастополе раскрыли похищение местного жителя. Как сообщает Следком, в декабре 2016 года на улице Адмирала Макарова четверо мужчин насильно поместили 36-летнюю жертву в автомобиль и привезли его в квартиру.

"Пристегнув его наручниками к батарее, на протяжении одиннадцати дней мужчину избивали с целью получения от него одного миллиона рублей. Задержанными оказались четверо граждан в возрасте от 24 до 39 лет. В отношении подозреваемых по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – пояснили в Следкоме.

Как оказалось, похищение мужчины организовала его супруга, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как сообщил потерпевший следователям, это не первая попытка его похищения, однако ранее с соответствующим заявлением в правоохранительные органы он не обращался.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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