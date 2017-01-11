В Крыму жена "отдала" мужа бандитам для пыток

В Севастополе раскрыли похищение местного жителя. Как сообщает Следком, в декабре 2016 года на улице Адмирала Макарова четверо мужчин насильно поместили 36-летнюю жертву в автомобиль и привезли его в квартиру.

"Пристегнув его наручниками к батарее, на протяжении одиннадцати дней мужчину избивали с целью получения от него одного миллиона рублей. Задержанными оказались четверо граждан в возрасте от 24 до 39 лет. В отношении подозреваемых по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – пояснили в Следкоме.

Как оказалось, похищение мужчины организовала его супруга, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как сообщил потерпевший следователям, это не первая попытка его похищения, однако ранее с соответствующим заявлением в правоохранительные органы он не обращался.





