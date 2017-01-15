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В Крыму зима посрывала асфальт с дорог (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7884/7_main.1484499041.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/7_tn.1484499041.jpg Крым Пользователи соцсетей поделились неприглядными снимками

В Крыму зима посрывала асфальт с дорог (фото)

Сегодня, 18:48

Пользователи соцсетей поделились неприглядными снимками

В оккупированном Крыму непогода не только доставила неудобств водителям, но и продемонстрировала уровень профессионализма местных коммунальщиков. В частности, сошедший снег унес покрытие с нкоторых улиц Симферополя.

"Зима унесла с крымских дорог не только асфальт, но и люки", – констатируют горожане.
фото, Крым, зима, асфальт, люки

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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