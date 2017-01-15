В Крыму зима посрывала асфальт с дорог (фото)
Пользователи соцсетей поделились неприглядными снимками
В оккупированном Крыму непогода не только доставила неудобств водителям, но и продемонстрировала уровень профессионализма местных коммунальщиков. В частности, сошедший снег унес покрытие с нкоторых улиц Симферополя.
"Зима унесла с крымских дорог не только асфальт, но и люки", – констатируют горожане.
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