В Крыму зима посрывала асфальт с дорог (фото)

В оккупированном Крыму непогода не только доставила неудобств водителям, но и продемонстрировала уровень профессионализма местных коммунальщиков. В частности, сошедший снег унес покрытие с нкоторых улиц Симферополя.

"Зима унесла с крымских дорог не только асфальт, но и люки", – констатируют горожане.