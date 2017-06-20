В РФ предложили смертельно больной матери Чийгоза ехать к нему в СИЗО

Об этом защитник заявил в видеообращении, размещенном в Facebook, передает телеканал "112 Украина".

"Сегодня мне позвонила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина по поручению омбудсмена России Татьяны Москальковой и сообщила о том, что свидание может быть предоставлено при условии, если больную мать Ахтема Чийгоза привезут в Симферополь на машине скорой помощи. Сегодня же родственники сообщили, что представитель Министерства иностранных дел России явился к месту жительства матери Ахтема Чийгоза с тем же предложением. Это решение такое же беспринципное, такое же кощунственное и негуманное", – отметил Полозов.

По его словам, транспортировать мать Чийгоза невозможно, ведь это может ее убить.

Адвокат обратился к омбудсмену России Татьяне Москальковой, председателю совета по правам человека России Михаилу Федотову, в управление верховного комиссариата по правам человека ООН, ОБСЕ и к президенту Украины Петру Порошенко с требованием немедленно вмешаться в эту ситуацию.

Ахтем Чийгоз был задержан 29 января 2015 года. Ему инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 г." Еще пятерым крымским татарам - Мустафе Дегерменджи, Али Асанову, Арсену Юнусову, Эскендеру Кантемирову и Эскендеру Эмирвалиеву – участие в массовых беспорядках. Они обвинения против себя отвергают.