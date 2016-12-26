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В России не хотят строить железную дорогу до Керченского моста – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7830/62_main.1482742137.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/62_tn.1482742137.jpg Крым Причиной может быть как опасение введения санкций против компании-строителя, так и низкая стоимость контракта

В России не хотят строить железную дорогу до Керченского моста – СМИ

Сегодня, 10:49

Причиной может быть как опасение введения санкций против компании-строителя, так и низкая стоимость контракта

Керченский мост. Фото: most.life
Керченский мост. Фото: most.life

Объявленный в России конкурс на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту, ведущему в оккупированный Крым, не состоялся, поскольку на него не было подано ни одной заявки. Об этом со ссылкой на "Комменрсант" сообщает УНН.

Как отмечается, согласно условиям конкурса, осуществить строительство железной дороги до Керченского моста должно было начаться до ноября 2019 года. При этом контракт был оценен в 16,9 млрд российских рублей.

Одной из причин отсутствия заявок на этот конкурс называют то, что исполнитель контракта с большой вероятностью попадет под санкции против РФ.

Также в числе проблем называют низкую стоимость контракта и большую сложность строительства, обусловленную высокой сейсмической активностью в регионе.

Напомним, строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту со стороны Крыма в августе не началось, так как в русском федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года не указан госзаказчик на этот вид работ.
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