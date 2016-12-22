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В России предрекли крах курортного сезона в Крыму http://www.segodnya.ua/img/article/7819/60_main.1482402432.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/60_tn.1482402432.jpg Крым Полуостров по многим причинам не сможет быть конкурентноспособным

В России предрекли крах курортного сезона в Крыму

Сегодня, 12:24

Полуостров по многим причинам не сможет быть конкурентноспособным

Крым ждут проблемы. Фото: И. Варламов
Крым ждут проблемы. Фото: И. Варламов

Сезон 2017 года в Крыму будет провален. Такое мнение на своей странице в соцсети выразил экс-помощник "вице-премьера" Крыма, а ныне депутат одного из райсоветов Москвы Владимир Гарначук.

"Авиакомпании еще больше поднимут цены на билеты, крымское жулье у моря уже подняло цены на 50-70% в сезон на номера в санаториях и пансионатах. Море продолжают закрывать. Пляжи платные. Ради чего ехать в Крым, при альтернативе в виде Турции?", – констатирует Гарначук.

Он также сослался на данные самопровозглашенных "властей" полуострова, согласно которым в бюджете Крыма на 2017 год на программу государственной поддержки субъектов туристической отрасли запланировано 1,5 млн рублей.

"Учитывая решение правительства Турции выплачивать по 6 000 долларов за каждый самолет с туристами, Крыму удастся перекупить только 500 курортников", – пояснил Гарначук.

Напомним, новый логотип Крыма вызвал возмущение жителей полуострова.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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