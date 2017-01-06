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В России рассказали, чем Турция подкармливает Крым http://www.segodnya.ua/img/article/7859/27_main.1483689749.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/27_tn.1483689749.jpg Крым Поставки продуктов на полуостров продолжаются до сих пор

В России рассказали, чем Турция подкармливает Крым

Сегодня, 10:00

Поставки продуктов на полуостров продолжаются до сих пор

В Крыму едят турецкие фрукты. Фото: ditravel.com.ua
В Крыму едят турецкие фрукты. Фото: ditravel.com.ua

За декабрь 2016 в Крым из Турции поставили около 3,5 тысяч тонн фруктов и сухофруктов. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В частности, по данным ведомства, за минувший месяц на полуостров завезли 3 463 тонны турецких фруктов и 24 тонны сухофруктов.

Кроме того, в Крым ввезли 28 кубометров лесоматериалов с материковой Украины, 372 510 штук посадочного материала из Австрии, Италии и Сербии. В Россельхозе также добавили, что из Крыма на экспорт в декабре отправили 14 438 тонн пшеницы, 10 988 тонн ячменя, 2 088 тонн проса, 410 тонн сорго и 5 249 тонн подсолнечника. 
экспорт, Турция, Крым, севастополь, фрукты, продукция

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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