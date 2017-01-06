В России рассказали, чем Турция подкармливает Крым

Поставки продуктов на полуостров продолжаются до сих пор

За декабрь 2016 в Крым из Турции поставили около 3,5 тысяч тонн фруктов и сухофруктов. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В частности, по данным ведомства, за минувший месяц на полуостров завезли 3 463 тонны турецких фруктов и 24 тонны сухофруктов.

Кроме того, в Крым ввезли 28 кубометров лесоматериалов с материковой Украины, 372 510 штук посадочного материала из Австрии, Италии и Сербии. В Россельхозе также добавили, что из Крыма на экспорт в декабре отправили 14 438 тонн пшеницы, 10 988 тонн ячменя, 2 088 тонн проса, 410 тонн сорго и 5 249 тонн подсолнечника.