В России сделали печальный прогноз о курортном сезоне в Крыму

С учетом снижения турпотока на 15-20% в этот бархатный сезон оккупированный Крым может принять всего около 700 тысяч туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ.

"В этом году число туристов в "самый туристический" месяц – август – в Крыму еще не подсчитано, однако туроператоры уже сейчас делают прогнозы на в целом мало позитивные статистические итоги лета для региона. Эта же тенденция, как ожидается, продолжится и в период "бархатного сезона". Уровень продаж туров в период бархатного сезона продолжает линию общего падения спроса в пределах 30% по сравнению с прошлым годом", – цитирует АТОР мнение одного из операторов.

В частности, негативным фактором здесь остается стоимость авиаперелетов, которыми пользуется порядка 48% прибывших на полуостров туристов из РФ.

"Весь сезон авиакомпании держали высокий ценник на рейсы. Сейчас билеты round trip из Москвы на середину сентября можно купить за 10-12 тысяч минимум. Из регионов билеты значительно дороже. Так, из Екатеринбурга в Симферополь стоит от 20 тысяч рублей", – констатировали в АТОР.

Напомним, известный российский актер оказался в "черном списке" "Миротворца".