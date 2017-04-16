В Севастополе на пасхальной службе читали Евангелие на украинском языке

Сегодня, 12:26

Оккупанты вместе с местными жителями оккупированного города послушали богослужение в украинском варианте

На богослужении в Севастополе. Фото: Крым.Реалии.
На богослужении в Севастополе. Фото: Крым.Реалии.

В оккупированном Россией Севастополе снова удалось услышать украинский язык – во время всенощного богослужения в Покровском соборе Севастополя читали Евангелие на государственном украинским языке, сообщает Крым.Реалии.

Также богослужение проходило на русском и греческом языках.

У стен Покровского собора собралось много прихожан, в следствие чего образовлся ручеек из горящих свечек.

"В ночь на воскресенье охраны и представителей полиции на улицах города было немного, замечают очевидцы. Прихожане отмечают, что в эту ночь вместе с уполномоченными правоохранителями в церквях находились "казаки с нагайками", – сообщает издание.

Отмечается, что храмы православной направленности оккупированного Крыма подчиняются Киевской митрополии Московского патриархата. Напомним, что после аннексии полуострова, представителям Киевского патриархата ришлось не просто – они регулярно подвергаются давлению со стороны оккупационных "властей".

На состоявшемся в Киеве осенью 2014 года соборе украинских и крымских епископов было принято итоговое решение, в котором поддерживается территориальная целостность Украины и осуждаются попытки посеять смуту и раздор.
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