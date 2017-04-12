В Севастополе пьяный мужчина решил использовать ружье в дорожном споре

Сегодня, 10:09

Мужчина угрожал ружьем водителю автомобиля


В Севастополе нетрезвый мужчина на дороге угрожал водителю предметом, похожим на оружие. Что это был за предмет и с какими намерениями мужчина его использовал, будет устанавливать следствие.

 Видео инцидента разместил в социальной сети анонимный пользователь.

"Подрезала "Лада", вылез пьяный мужик с ружьем и нацелил на водителя, из задней двери тоже кто-то собирался выйти. Машине пришлось быстро сдать назад, благо никого сзади не было", – сообщил пользователь.

По данному факту проводится проверка, которая должна установить личность нарушителей, какой предмет был у мужчины в руках, и для чего он его использовал. 
 
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